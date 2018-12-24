زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، جناح النيابة العامة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33، يرافقه وكيل النيابة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان، وعدد من منسوبي النيابة العامة.واطلع الشيخ المعجب على أركان الجناح المختلفة، وما يحتويه من تقنيات حديثة وعروض توعوية وأنشطة تثقيفية، وأبرز الخدمات التي يقدمها الجناح للزوار.وأكد أن الجناح يعرّف زوار الجنادرية بما تقوم به النيابة العامة من أعمال ومهمات تصب جميعها في خدمة المواطن والمقيم على تراب هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً، إضافة إلى الشرح الوافي لجميع الزوار.وعبر النائب العام عن سعادته بما شاهده من عمل منظم في الجناح، حاثاً الجميع على العمل الدؤوب والشرح الوافي لجميع الزوار، وتقديم ما يريده الزائر خدمةً لهذا المرفق الذي نعمل جميعاً من أجل إظهاره بالصورة اللائقة به داعياً الجميع لزيارة جناح النيابة العامة، والتعرف على تراث الآباء والأجداد في مهرجان الجنادرية 33.وختم المعجب زيارته بالتجول في بعض أجنحة المهرجان، التي شملت أجنحة أمن الدولة وأركانه، ووكالة شؤون الأفواج الأمنية، والإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وجناح طريق مكة.