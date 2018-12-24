أدى انقلاب مركبة على طريق الهجرة باتجاه المدينة المنورة إلى حالة وفاة وإصابة سبعة أشخاص بإصابات متفاوتة بين حرجة وطفيفة.وكشف المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبوزيد، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا صباح اليوم (الاثنين) يفيد بوجود حادثة انقلاب مركبة على طريق الهجرة شمال كبري بريمان باتجاه المدينة المنورة.وأضاف: "توجهت أربع فرق إسعافية والقائد الميداني محمد الشريف لموقع البلاغ وتم تسجيل ثمان حالات منها حالة وفاة وإصابة حرجة وست إصابات ما بين متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى خليص العام".