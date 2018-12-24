«عكاظ» (الجنادرية)تشارك وزارة العدل في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في دورته الـ33 «وفاء وولاء»، من خلال عرض تعريفي لمبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020، وشرح الأهداف الإستراتيجية للوزارة، إضافة إلى توضيح أحدث خدماتها الرقمية وتطبيقاتها التفاعلية التي تسعى إلى إيجاد حلول مبتكرة لاختصار إجراءات التقاضي وسرعة إنجاز المعاملات.
وتقدم الوزارة لزوّارها بالمهرجان عدداً من الأجنحة التعريفية والتثقيفية بخدماتها تشمل جناح مبادرات الوزارة في رؤية المملكة 2030، وجناح الوكالة الإلكترونية، وبرنامج التحول الرقمي في التوثيق، وبوابة الخدمات العدلية الإلكترونية (ناجز)، إضافة إلى جناحين تعريفيين عن المحاكم العمالية والمحاكم التجارية اللتين التحقتا أخيراً بالقضاء العام، وجناح بوابة ذكاء الأعمال، وجناح تعريفي بمركز التدريب العدلي.
كما تشارك الوزارة بجناح عن الثقافة العدلية بهدف زيادة مستوى الثقافة العدلية لدى أفراد المجتمع والتواصل معهم، عبر ثلاث منصات تشمل منصة الأنظمة التي تهم المرأة والأسرة والطفل، ومنصة المعرفة وزيادة الوعي والتثقيف بقضايا الأحوال الشخصية، إلى جانب منصة الصلح.
وتشتمل جميع أجنحة الوزارة المقدمة للجمهور في مهرجان الجنادرية على عروض وأفلام تعريفية وإنفوجرافيك تشرح الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر بوابتها www.moj.gov.sa، إلى جانب محكمة افتراضية داخل جناح الوزارة، تمكن الزوار من إصدار وكالاتهم.
وتهدف وزارة العدل من خلال مشاركتها في الجنادرية إلى نشر الثقافة العدلية لدى زوّار المهرجان من خلال مجموعة من المبادرات التوعوية، والمشاريع التنموية الهادفة إلى تطوير مرفق القضاء، إضافة إلى عرضها لبعض النماذج الحديثة للمحاكم وكتابات العدل في مختلف مناطق المملكة والإمكانات المتوفرة في تلك المرافق.