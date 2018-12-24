كشف المُتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة ضبط 12 آسيوياً، احترفوا جرائم النصب والاحتيال عبر انتحال صفة موظفي البنوك.



وكشف المتحدث أنه تمت المتابعة الأمنية للبلاغات التي باشرتها شرطة جدة عن تعرض مواطنين ومقيمين لعمليات نصب واحتيال من خلال تلقيهم اتصالات من أشخاص مجهولين يدّعون أنهم موظفو بنوك محلية، وإبلاغهم بأنهم من الفائزين بجوائز نقدية كبيرة، والحصول منهم على معلومات شخصية وبنكية، واختراق حساباتهم وسحب أرصدتهم منها.



وأسفرت التحقيقات والتحريات وإجراءات البحث والاستدلال، التي أشرفت عليها شرطة جدة ونفذتها شعبة التحريات والبحث الجنائي، عن القبض على المتهمين الذين توفرت الأدلة على تورطهم بجرائم الاحتيال، وعددهم (12) شخصاً من جنسية آسيوية، وذلك إثر كمين ناجح أسقطهم داخل أحد الأوكار التي اتخذوها منطلقا لأعمالهم، وعثر بحوزتهم على مبلغ 44 ألف ريال، و45 جهاز جوال و101 شريحة اتصال، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم للنيابة العامة.



وقال: شرطة منطقة مكة المكرمة إذ تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، فإنها تهيب بالمواطنين والمقيمين الحذر من عمليات الاحتيال التي قد يتعرضون لها باستخدام وسائل الاتصال المختلفة، وتدعوهم لعدم توفير معلوماتهم الشخصية لأي شخص إلا من خلال الأساليب النظامية المعتمدة لدى الجهات المختلفة الحكومية والخاصة وأرقام الاتصال المحددة لها، والمبادرة بإبلاغ الجهات الأمنية عنها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.