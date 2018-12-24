سقط عشرات القتلى والجرحى من مليشيات الحوثي الانقلابية بينهم قيادات ميدانية، أمس (الأحد)، بنيران الجيش اليمني وطيران التحالف العربي في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، قال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش اليمني هاجمت مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية شمال مديرية صرواح، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع، وأسفرت المعارك والغارات الدقيقة عن مقتل وجرح واعتقال العشرات من عناصر المليشيات بينهم قيادات ميدانية.وعثر الجيش اليمني خلال تقدمه على خنادق وأنفاق تحت الأرض كانت المليشيا تحاول الاحتماء بها من ضربات الطيران والجيش اليمني.وأكد المصدر أن ما لا يقل عن 38 جثة تابعة للمليشيا لا تزال متناثرة في الشعاب وسفوح الجبال، داعياً الصليب الأحمر والجهات المعنية إلى المساعدة في انتشالها والحيلولة دون تفشي الأوبئة والأمراض إثر تحللها.وكانت مجاميع من مليشيات الحوثي الانقلابية قد حاولت، خلال اليومين الماضيين، التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في جبهة صرواح، إلا أنها فشلت في تحقيق أي تقدم بعد تكبدها عشرات القتلى والجرحى.