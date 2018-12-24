أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني محاولات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، للتسلل في مديرية صرواح غربي محافظة مأرب اليمنية.وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي أن المليشيا حاولت خلال اليومين الماضيين التسلل إلى بعض المواقع في المديرية، إلا أن الجيش الوطني اليمني أفشل تلك المحاولات وأجبرها على التراجع والفرار، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في العدد والعدة.وأوضح مجلي أن قوات الجيش الوطني تسيطر على 80% من مساحة مديرية صرواح الجغرافية، لافتا إلى أن الجيش يتمتع بروح معنوية عالية وجاهزية قتالية دائمة.