يشارك مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في معرض جدة الدولي للكتاب في دورته الرابعة خلال الفترة من 19 إلى 29 ربيع الآخر 1440 الموافق 26 ديسمبر 2018 إلى 5 يناير 2019.



وستتوافر في جناح المركز رقم (E63) بعض العناوين الجديدة التي يصدرها ضمن سلسلة «تحقيق التراث» التي بلغ عددها 36 كتاباً، وسلسلة «الكتب المترجمة» التي بلغ عددها خمسة كتب، إضافة إلى إصدارات المركز الأخرى من الكتب والبحوث والدراسات، وكذلك مجلة «الفيصل»، ومجلة «الدراسات اللغوية»، وصفحات من «مصحف الفيصل» الثاني بيد الخطاط مثنى العبيدي.



ويبلغ عدد إصدارات المركز نحو 120 إصداراً، كما يحتوي على عدد من الإصدارات الجديدة المميزة؛ منها: البستان في إعراب مشكلات القرآن، وأحكام الحمام، وأنشاب الكُثُب في أنساب الكتب في طبعته الثانية، وسعود الفيصل: حياته وشخصيته، رؤاه وأفكاره، أعماله وإنجازاته، العربية.. هذه اللغة الشريفة، أخلاق النبي، التراث الثقافي، كشاف الفيصل، كشاف سعود الفيصل، وعدد آخر من الكتب التراثية والثقافية والدراسات الفكرية المهمة.



كما يشتمل جناح المركز على CD «خزانة التراث»، وهي قاعدة بيانات للمخطوطات تضم أكثر من 150 ألف عنوان في مختلف العلوم، كما تضم بيانات وافية عن أكثر من 750 ألف نسخة خطية في المكتبات والخزانات ومراكز المخطوطات في مختلف دول العالم.



ويتوافق الإصدار الجديد من الخزانة مع أنظمة التشغيل الحديثة، وتتضمن قاعدة البيانات أيضاً معلومات عن أماكن وجود المخطوطات وأرقام حفظها في المكتبات والخزائن العالمية، وهي قاعدة البيانات الوحيدة في العالم التي تشمل التراث العربي المخطوط، وضُمِّنت أيضاً عددًا من فهارس المخطوطات الأجنبية بعد ترجمتها وتوحيد مداخلها.



يذكر أن المركز يضم كذلك روائع ونفائس من تراثنا العربي والإسلامي العظيم، من طبعات قديمة، وإصدارات نادرة، وهو بمثابة وجهة مهمة للباحثين وطلاب الدراسات العليا حيث يوفر العديد من المصادر العلمية والأكاديمية والخدمات البحثية، التي يمكن الاستفادة منها إلكترونيّاً عبر الموقع الإلكتروني للمركز (www.kfcris.com).