زار أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي مقر منطقة الجوف المشارك ضمن المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33»، واطلع على جميع الأركان التي يحتويها مقر البيت الجوفي، مستمعا إلى شرح عن جميع المشاركات والفعاليات من رئيس وفد منطقة الجوف الدكتور نواف الخالدي.وأشاد المهندس الغامدي بما تحتويه الأجنحة من مشاركات فعالة وتميز، وشاهد فرقة الدحة وهي أحد الألوان الشعبية التي تقدمها المنطقة بالمهرجان، كما زار جناح أمانة المنطقة المشارك من ضمن البيت الجوفي والذي يعرض العديد من الإنجازات لإطلاع الزوار على مشاريع الأمانة المنفذة حالياً، والمشاريع المستقبلية، والعديد من مبادرات الأمانة التي تعمل حالياً على إنجازها، وعلى العديد من المطبوعات التي يتم من خلالها التعريف بجهود الأمانة لخدمة أهالي وساكني المنطقة.بعدها التقى باللجان المشاركة من أمانة المنطقة مثنياً على الجهود المبذولة، وعبر المهندس الغامدي عن سعادته بما شاهده في البيت الجوفي بالجنادرية، مشيدا بجميع اللجان.وفِي ختام الزيارة، أعرب المهندس الغامدي عن شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ولنائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي على الدعم الكبير الذي حظي به مقر منطقة الجوف «البيت الجوفي» ليعكس تراث وأصالة المنطقة العريقة واهتمامهم بكل ما من شأنه إبراز تاريخ وتراث المنطقة لزوار الجنادرية.