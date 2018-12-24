يشارك فرع وزارة الاعلام بمنطقة مكة المكرمة بمعرض الصور الفوتوغرافية «بياض» ضمن فعاليات الحديقة الثقافية الذي تنظمه محافظة جدة بساحة النورس بالواجهة البحرية الخميس القادم لمدة 10 أيام.وأوضح مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بافقيه، أن المشاركة في المعرض تأتي كأولى مبادرات الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ضمن ملتقي مكة الثقافي «كيف نكون قدوة؟»، الذي يقام في موسمه الثالث تحت عنوان «كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة»، مشيراً إلى أن الوزارة ستشارك في المعرض بـ38 صورة لأشهر المصورين السعوديين الذين يجسدون في صورهم معاني الروحانية والإنسانية في مناسك الحج والعمرة.من جانبها، أبانت مديرة الفنون الجميلة بوكالة وزارة الإعلام للشؤون الثقافية حليمة مظفر، أن الوزارة تحرص من خلال مشاركتها في المعرض على نقل أدق ملامح المشاعر الإنسانية التي لا تجدها إلا في الحج عبر الصورة الفتوغرافية، معربة عن شكرها وتقديرها لكل المصورين المشاركين في هذه المناسبة.