صور خادم الحرمين مصافحا شيخ الأزهر

صور الملك سلمان في استقبال شيخ الأزهر

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة بالرياض اليوم (الاثنين)، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.ورحب خادم الحرمين الشريفين بشيخ الأزهر في المملكة، مثنياً على دور الأزهر في نشر العلم الشرعي، وخدمة قضايا الأمة الإسلامية.بدوره، عبر شيخ الأزهر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على كرم الضيافة، منوهاً بما تقدمه المملكة من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين.حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والمستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومستشار شيخ الأزهر محمد عبدالسلام.