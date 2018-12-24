أوضحت «صحة الرياض» أن إجمالي الفحوص المخبرية والإشعاعية بالمستشفيات التابعة لها بلغ نحو 12.052.382 فحصاً خلال العام الحالي 2018.وبينت أن مجموع الفحوص المخبرية بلغ 11.167.068 فحصاً، كما بلغ إجمالي عدد الفحوصات الإشعاعية خلال نفس الفترة 88.5314 فحصاً.ومن جانب آخر، نفذت صحة الرياض أخيراً عدداً من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحسين تجربة المريض في مرافقها الصحية، ومن ذلك برنامج لقياس تجربة المرضى وهو إحدى مبادرات الصحة التي تهدف إلى تمكين المستفيدين الرئيسيين (المرضى وذويهم) من المشاركة في التحسين عبر قياس رضاهم بعد الحصول على الخدمات الصحية المختلفة في المنشآت التي تعمل تحت مظلة الصحة من خلال استبيانات مصممة لكل رحلة على حدة، وعبر طرف ثالث مستقل لضمان الحيادية في النتائج، ويعمل البرنامج على قياس الرضا في المستشفيات، والمراكز التخصصية، والرعاية الصحية الأولية، وبنوك الدم، ومراكز الإقلاع عن التدخين، ومراكز فحص ما قبل الزواج، وغيرها من الخدمات المقدمة.