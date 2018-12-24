أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين) بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مدينة جدة بحق منور حسين كرم علي (باكستاني الجنسية) لإقدامه على تهريب كمية من الميثامفيتامين المخدّر.وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أنه تم القبض على الجاني عند قيامه بتهريب كمية من الميثامفيتامين المخدّر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني اليوم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.