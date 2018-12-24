وقّعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «سبيماكو الدوائية» أمس (الأحد)، مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود، وذلك في مقر الجامعة.ووقع الاتفاقية التي تهدف إلى تطوير واكتشاف الأدوية والتدريب والتعليم وكذلك تقديم الخدمات والاستشارات، عن جامعة الملك سعود مدير الجامعة الدكتور بدران العمر، وعن «سبيماكو الدوائية» الرئيس التنفيذي للشركة فهد الخلف، بحضور وكلاء الجامعة وكبار التنفيذيين في الجامعة والشركة.وأوضح الخلف أن التعاون سيكون بين مركز الأبحاث والتطوير في الشركة والأبحاث المميزة في الجامعة ضمن تطوير واكتشاف الأدوية، إضافة إلى التدريب والتعليم بالتعاون بين قطاع المبيعات والتسويق في الشركة وكلية الصيدلة في الجامعة لاستقطاب وتدريب الخريجين المميزين للعمل بالشركة، في حين سيتم تقديم الخدمات والاستشارات.ونوه الخلف بالدور الذي تقوم به «سبيماكو الدوائية» كشركة رائدة في صناعة الدواء في المملكة من خلال تفعيل دور مركز الأبحاث والتطوير التابع للشركة للاستفادة منه في الجوانب التعليمية، حيث يحتوي المركز على آخر ما توصلت إليه التقنية في تطوير المنتجات الدوائية وتحليلها، مؤكدا حرص الشركة على العنصر البشري وتنميته من خلال التدريب والتطوير المستمرين واستقطاب المميزين من خريجي كليات الصيدلة في الجامعات السعودية بما يواكب التطور الذي تشهده صناعة الدواء في المملكة.