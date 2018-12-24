صور توظيف 30 ألف باحث وباحثة عن عمل

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن توظيف 30308 باحث وباحثة عن عمل، بينهم 860 من الأشخاص ذوي الإعاقة، منذ بداية عام 2018، حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك عن طريق فروع الصندوق المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.وأوضح «هدف» أن فروعه الـ22 عقدت 124 لقاءً وظيفيا للباحثين والباحثات عن عمل في شهر نوفمبر المنصرم، كما نفذت 132 دورة في الإرشاد المهني في الشهر ذاته، في حين بلغ عدد زوار الفروع من أصحاب العمل وطالبي العمل، للفترة ذاتها نحو 11886 زائراً.ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية، أطلق «هدف» مبادرة تحويل فروعه في كافة مناطق المملكة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل، إضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.وشرعت فروع «هدف» الـ22 في مدن ومحافظات المملكة، إلى تطوير أدائها نحو التحول إلى مراكز متخصصة لمساعدة وخدمة الباحثين والباحثات عن عمل، والرفع من جاهزيتهم للحصول على وظائف مستقرة ومستدامة في القطاع الخاص، وكذلك تلبية حاجات منشآت القطاع الخاص من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة.كما يقدم «هدف» برامج دعم تأهيل وتدريب، للباحثين والباحثات عن عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.وحرص «هدف» على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.