ارتفع الذهب اليوم (الاثنين) ليقبع قرب أعلى مستوى في ستة أشهر الذي لامسه الأسبوع الماضي، مع استمرار قلق المستثمرين إزاء الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.6% إلى 1263.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 7:17 بتوقيت غرينتش. وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو عند 1266.40 دولار يوم الخميس.وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7% إلى 1266.4 دولار للأوقية.ومن شبه المؤكد أن يستمر الإغلاق الجزئي للحكومة الامريكية خلال عطلة عيد الميلاد بعدما فشل مجلس الشيوخ في كسر الجمود بشأن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تمويلا أكبر لبناء جدار حدودي.وتراجعت الأسهم بسبب بوادر عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة في وقت يضعف فيه الاقتصاد العالمي، ما عزز الطلب على الذهب أكثر.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1237.59 دولار للأوقية.وزادت الفضة 1% إلى 14.73 دولار للأوقية، في حيت ارتفع البلاتين 0.6% إلى 791.90 دولار للأوقية.