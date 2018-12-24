أوضحت «الصحة» أن مركز (937) تلقى خلال الأسبوع الماضي (8446) بلاغاً، فيما تعامل مع (223) طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.وأفادت بأن المركز قدمَ (41082) استشارة طبية خلال نفس الفترة، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز (122747) مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات (24015) استفساراً، كما بلغ عدد حجز المواعيد لدى المراكز الصحية (31039) موعداً.ويُقدم مركز 937 مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به «الصحة»، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة، وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة، ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.ويُعد مركز خدمة 937 إحدى أهم المبادرات في «الصحة»، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والإستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي من خلال الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية.