تواصل العيادات الطبية والتغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للنازحين والمتضررين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.واستقبلت العيادات الحالات المرضية في عيادة الطوارئ وعيادة الباطنية وعيادة رعاية الحوامل، كما تم تقديم خدمة الرعاية الصحية للجراحة والإسعافات الأولية والخدمات التغذوية للأطفال وخدمات التحصين والمختبر وتم صرف العلاج للعديد من النازحين.وتأتي هذه العيادات في إطار الخدمات الصحية التي يقدمها المركز في كافة المحافظات اليمنية دون تمييز، للتخفيف من معاناة الأشقاء جراء الأزمة التي يمرون بها.