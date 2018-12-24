زار رئيس وفد بيت المنطقة الشرقية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33» يوسف الخميس، بيت منطقة الجوف في مقره الجديد، وكان في استقباله رئيس وفد المنطقة الدكتور نواف الخالدي، الذي أطلع الخميس ومرافقيه على ما يحتويه بيت الجوف من صور ومعروضات تبرز تاريخ وتراث وحضارة المنطقة.



واطلع الخميس على الأجنحة الحكومية المشاركة والحرفيين والحرفيات والأسر المنتجة والدعم اللامحدود الذي يلقاه وفد إمارة الجوف من قبل الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز اللذين يتابعان بشكل يومي ما يقدمه بيت الجوف لزوار الجنادرية.



وفي نهاية الزيارة عبر الخميس عن إعجابه بما يقدم بيت منطقة الجوف من فعاليات يُفتخر بها، وقدم شكره وامتنانه لما وجده هو وجميع الزوار من استقبال وحفاوة وتقدير من الوفد في الجناح.