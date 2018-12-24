توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الإثنين)، طقس بارد على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة وسماء غائمة جزئياً، ويتوقع تكون الضباب خلال الصباح الباكر على طريف والقريات، وتتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعوالق الترابية، ويتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات الطائف.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.