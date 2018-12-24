وبعد ساعات معدودة يتوجه الملك الإنسان إلى جامع الإمام تركي بن عبدالله لأداء صلاة الميت على أخيه الأمير طلال بن عبدالعزيز -رحمه الله- وتقبل العزاء فيه.
وهذه هي الحياة حزن وفرح، فما بالك حينما يتعلق الأمر بقائد يتحمل مسؤوليات جسام تجاه نهضة وطنه ورخاء ورفاهية مواطنيه، فضلا عن ريادته في خدمة أمته العربية والإسلامية، متصديا لقضاياها، ومنتصرا لشعوبها، ومتطلعا لأن يسود الأمن والاستقرار العالم كله، وترسيخ مفهوم التعايش والحوار بين شعوبه.
وما بين هذا وذاك تتجلى أروع الصور في شخصية ملك العزم والحزم، وأصدق معاني الأخوة والترابط والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد.