ما بين قصر اليمامة في الرياض ومقبرة العود، تجلت بالأمس إنسانية ملك وعزم قائد، حيث استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قبيل ظهر أمس (الأحد)، ضيوف المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33» من المفكرين والأدباء، مؤكدا أهمية الثقافة بمفهومها الشامل كقاسم مشترك بين شعوب العالم، وعامل مهم لتعزيز الأمن والسلم، وترسيخ مفهوم التعايش والحوار العالمي من أجل مستقبل أفضل.وبعد ساعات معدودة يتوجه الملك الإنسان إلى جامع الإمام تركي بن عبدالله لأداء صلاة الميت على أخيه الأمير طلال بن عبدالعزيز -رحمه الله- وتقبل العزاء فيه.وهذه هي الحياة حزن وفرح، فما بالك حينما يتعلق الأمر بقائد يتحمل مسؤوليات جسام تجاه نهضة وطنه ورخاء ورفاهية مواطنيه، فضلا عن ريادته في خدمة أمته العربية والإسلامية، متصديا لقضاياها، ومنتصرا لشعوبها، ومتطلعا لأن يسود الأمن والاستقرار العالم كله، وترسيخ مفهوم التعايش والحوار بين شعوبه.وما بين هذا وذاك تتجلى أروع الصور في شخصية ملك العزم والحزم، وأصدق معاني الأخوة والترابط والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد.