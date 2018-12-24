يبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم (الإثنين) زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة على رأس وفد من مجلس الشورى، تلبية لدعوة تلقاها من رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال سيد أحمد.وسيلتقي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة مع رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر إذ سيعقدان جلسة محادثات مشتركة تتركز حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وبشكل خاص العلاقات البرلمانية بين مجلسي الشورى والنواب في البلدين وتفعيل دور لجنتي الصداقة في المجلسين لما تمثله من دور فاعلٍ في دفع أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.كما سيلتقي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى كمال مدبولي، ووزير الخارجية سامح حسن شكري، وعدد من كبار المسؤولين في جمهورية مصر العربية. وأكد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن هذه الزيارة تأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الراسخة وتقوية أواصر الروابط بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتنسيق المواقف المشتركة بينهما تجاه مختلف القضايا في مختلف المحافل السياسية والبرلمانية، إضافة إلى دعم العلاقات البرلمانية الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.ونوه الدكتور عبدالله آل الشيخ بما تشهده العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكة ومصر من تطور مستمر على كل المستويات، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا. ولفت النظر إلى أهمية الزيارات المتبادلة سواءً على مستوى قيادتي البلدين أو مسؤوليهما، منوهاً في هذا الصدد بالزيارة المهمة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في عام 2016، وما شهدته تلك الزيارة من توقيع عدة اتفاقيات تجارية وحدودية مهمة بين المملكة ومصر بهدف الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، إضافة إلى اتفاقات عدة ومذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات لتنفيذ مشاريع عدة.وعدّ الدكتور آل الشيخ الزيارة الأخيرة التي قام بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى مصر بأنها تدشن مرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في شتى المجالات.ويضم وفد مجلس الشورى المرافق للرئيس أعضاء من المجلس وهم: عساف أبواثنين، والدكتور زهير الحارثي، والدكتور مشعل السلمي.كما يضم الوفد المرافق المدير العام لإدارة العلاقات العامة والمراسم عمرو الماضي، ومدير إدارة المراسم محمد البراهيم، وعددا من منسوبي المجلس.