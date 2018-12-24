أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر أمس (الأحد) في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز -رحمه الله-. ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله، الأمراء: المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين عبدالإله بن عبدالعزيز، أحمد بن عبدالعزيز، مقرن بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأبناء الفقيد كل من الأمراء: الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، خالد بن طلال بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، عبدالرحمن بن طلال بن عبدالعزيز، منصور بن طلال بن عبدالعزيز، محمد بن طلال بن عبدالعزيز، ومشهور بن طلال بن عبدالعزيز.وقد أدى الصلاة على الفقيد -رحمه الله- نائب رئيس مجلس العائلة بمملكة البحرين الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل خليفة، والأمير مولاي إسماعيل، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وعدد من المسؤولين. كما أدى الصلاة على الفقيد عدد من الأمراء، ومفتي عام المملكة والعلماء وكبار المسؤولين. وقد ووري جثمان الأمير الراحل في مقبرة العود. من جهة ثانية، تلقى خادم الحرمين الشريفين، أمس (الأحد) برقيات عزاء ومواساة من القادة والزعماء في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز، أعربوا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. فقد تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيات من كل من: ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة المغربية الملك محمد السادس، ورئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، ورئيس مجلس النواب في مملكة البحرين فوزية بنت عبدالله زينل.وكان خادم الحرمين الشريفين، قد تلقى أمس الأول (السبت)، برقيات عزاء ومواساة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عمان قابوس بن سعيد، وملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي العهد في الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء في الكويت الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، ونائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.