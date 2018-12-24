تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيات عزاء ومواساة في وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز، من ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ووزير الدفاع بدولة الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، ورئيس مجلس النواب في مملكة البحرين فوزية بنت عبدالله زينل.وعبر الجميع عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.