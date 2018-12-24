أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى تخصيص 2500 مقعد سنويا للجامعات الحكومية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (وظيفتك بعثتك) ولمدة 5 سنوات.وقال ردا على «عكاظ» عقب رعايته أمس (الأحد) توقيع اتفاقات برنامج الابتعاث الخارجي مع 28 جامعة حكومية، إن الوزارة ملتزمة بابتعاث 10 آلاف طالب وطالبة سنويا، في إطار البرنامج، بعد إضافة أعداد الطلاب في المسار الجديد، مشيرا إلى أن هذا الرقم يزيد وينقص حسب حصول الطلاب على مقاعد في الجامعات الدولية، وحسب تحقيق الضوابط المخصصة في البرنامج، لافتا إلى أن مسار الابتعاث الجديد لن يؤثر على البرنامج.وأضاف هذا الاتفاق يعزز قدرة الجامعات على ابتعاث مزيد من الطلبة للحصول على الدرجات العليا، ولدى الجامعات برامج ابتعاث ولكن هذا البرنامج سيضيف لها أعدادا إضافية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (وظيفتك بعثتك).ولفت العيسى إلى أنه تم وضع الشروط والضوابط الخاصة بالبرنامج، مؤكدا البدء في قبول مرشحي الجامعات في فترة وجيزة. وأوضح وزير التعليم أن التركيز سيكون على التخصصات النوعية التي تحتاجها الجامعات في المرحلة القادمة في ضوء التوسع في تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنية المعلومات والتخصصات الصحية والطبية، لافتا إلى أن الكليات التقنية لديها برنامج ابتعاث، مشيرا إلى أنه سيتم التباحث مع المؤسسة العامة للتدريب التقني حول إمكان الاستفادة من هذا البرنامج.من جانبه، قال وكيل وزارة التعليم للبعثات الدكتور جاسر الحربش إن مسار الابتعاث للجامعات الحكومية هو أحد منتجات برنامج الابتعاث، مبينا أن البرنامج رافد إضافي لبرنامج الابتعاث القائم في الجامعات.وأضاف الحربش هذا المسار الجديد يضاف للمسارات الجديدة التي أطلقناها في برنامج الابتعاث ومنها مسار المنح الدولية والمسار الصحي.وقال سيبدأ البرنامج في 2019، مشيرا إلى أنه مخصص للماجستير والدكتوراة والخريجين من هذا المسار سيتم تعيينهم على درجة أستاذ مساعد، وسيطبق على البرنامج شروط الابتعاث المعلنة بالإضافة إلى موافقات الجامعات حسب شروطهم الإضافية وسيكون الاختيار والترشيح من الجامعات كما سيتم متابعة وتدقيق عمل الجامعات في وكالة الابتعاث.