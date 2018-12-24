سلّم وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد العيسى، الروبوت «تقني» بطاقة أول موظف آلي، وذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة المؤسسة في مقرها بالرياض أمس (الأحد)، بحضور محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وأعضاء مجلس الإدارة.وسيسهم الروبوت في خدمة العملاء عبر جهاز تقييم إلكتروني وإيصال رسائل لزوار معارض وأنشطة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وناقش مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات المتعلقة ببرامج المؤسسة المختلفة، والجهود المبذولة لتطويرها، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الحكيمة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، لتأهيل أبناء وبنات الوطن وفق أعلى المستويات.