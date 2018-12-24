أعلنت وزارة التعليم سعيها إلى تأهيل مليوني طالب وطالبة في المدارس والجامعات عبر برنامج «ريالي» للوعي المالي حتى عام 2020، وذلك بالشراكة مع شركة «سدكو القابضة».ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي المالي لدى المجتمع وتطوير مهاراتهم وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تمكنهم من مواجهة مسؤولياتهم المالية واتخاذ قرارات مالية سليمة تمكنهم من عيش حياة كريمة.ومن منتجات البرنامج دورة ريالي للأشبال لطلاب وطالبات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، ودورة ريالي لطلاب المرحلة الثانوية، ويكون التدريب بها عبر موقع ريالي الإلكتروني، وينفذ البرنامج على مدار 3 حصص دراسية، حيث يقوم سفراء البرنامج بتدريب ما لا يقل عن 200 طالب من مدارسهم خلال 3 أسابيع من حصولهم على دورة تدريب السفراء، ليستكمل بعدها عددا من المهمات لتحقيق متطلبات البرنامج بعد توزيع الكتيبات والحصالات المقدمة من الشركة.ويشتمل البرنامج التدريبي على وحدتين، المحور الأول: يتضمن التخطيط، المحور المالي والميزانية الشخصية والادخار.والوحدة الثانية تحتوي على الاستثمار والاقتراض، حيث تشتمل المحاور تعريف لعدد كبير من المفردات في كل وحدة كالكرامة المالية والميزانية والاستقلال المالي والأهداف الذكية والتخطيط المالي، ويتضمن الدخل الثابت والعرضي والإجمالي ومجمل النفقات، يصل الطالب بعدها إلى محاولات تصميم الهدف الذكي وتحقيق قصة نجاح وتوثيقها، من خلال الادخار، ومما يسهم به البرنامج تصحيح المفاهيم الخاطئة والتفريق بين الادخار والشح ووضع أسس للتخطيط المالي، ما يسهم بدوره في تكوين مفاهيم الوعي المالي لدى الطلاب في سن مبكرة.