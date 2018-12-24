أكد المتحدث باسم تعليم المدينة المنورة عمر برناوي أن الطلاب المنومين في المستشفيات، إثر تعرضهم لحادثة مرورية صباح الخميس الماضي، سيتم التعامل معهم وفق آلية الاختبارات الخاصة بمثل هذه الظروف.وأوضح أنه لن تكون هناك اختبارات للطلاب المنومين في المستشفى بل يمكنهم أداؤها وفق اللائحة التي أقرتها وزارة التعليم بهذا الخصوص بعد خروجهم، مؤكداً أن ما يهم التعليم هو صحة الطلاب وخروجهم بالسلامة.يشار إلى أن الطلاب أصيبوا إثر انقلاب حافلة النقل الخاصة التي كان يقودها أحد زملائهم بعد انتهاء الاختبار الخميس الماضي، ما أسفر عن وفاة طالبين وإصابة البقية، حيث لا يزال 3 منهم منومون في مستشفى الملك فهد وأجريت لأحدهم عملية صعبة لإعادة تثبيت عظمة الحوض، والـ3 الآخرون في العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، وأحدهم حالته حرجة.