طالب التكتل المدني الديمقراطي الليبي، الأمم المتحدة بإدانة جريمة تهريب ذخائر وأسلحة قادمة من تركيا إلى ليبيا ضبطتها مؤخراً الأجهزة الأمنية الليبية.

ودعا التكتل في بيان، نشره موقع أخبار ليبيا اليوم (الأحد)، اللجنة المختصة بمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لاجتماع طارئ يدين هذا العمل، إضافة لاتخاذ إجراءات حازمة لمنع حدوثه، والتأكد من عدم خرق قرارات مجلس الأمن المتعلق بمنع توريد الأسلحة والذخائر إلى ليبيا.

كما طالب البيان بوجوب وجود آليات أكثر دقة لتفتيش البضائع والمواد المستوردة من الجمهورية التركية، وذلك قبل وصولها إلى الموانئ الليبية.