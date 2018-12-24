انتقلت الاحتجاجات على رفع أسعار الخبز في السودان، اليوم (الأحد)، إلى مدينة أم روابه بوسط السودان، وتجددت بمدينة عطبرة في الشمال، حيث خرج المئات من ضاحية السياله في طريقهم لوسط المدينة، واعترضتهم قوات مكافحة الشغب.وفي العاصمة الخرطوم خرج مئات المحتجين مساء اليوم عقب انتهاء مباراة الهلال السوداني والإفريقي التونسي من المشجعين وهم يهتفون: حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب، وثوري ثوري يا خرطوم، وسلميه سلميه.وقال شهود إن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع، بعد إغلاق المحتجين شارعاً في قلب العاصمة.