أشاد مساعد وزير الداخلية المصري للشؤون الإدارية اللواء محمد عمرو علي لطفي، بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات جليلة لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، وحرصها على توفير مظلة الأمن والأمان لهم وتنظيم حشودهم وتنقلاتهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة واستقرار .وأكد اللواء لطفي عقب لقائه اليوم رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية المطوف المهندس عباس قطان، أن اللقاءات المبكرة مع المؤسسة ستسهم بعون الله وتوفيقه في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج وتوحيد الجهود بما يكفل بتوفيق الله في تحقيق الأهداف المنشودة .وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان أنه تم خلال اللقاء بحث مختلف الترتيبات اللازمة لخدمة ورعاية الحجاج المصريين، مؤكداً أن المؤسسة جندت طاقاتها لخدمة ورعاية ضيوف بيت الله الحرام ، وتسعى للرقي بجميع الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وفق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وتوجيهات وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن.