جددت نيابة أمن الدولة العليا المصرية حبس وزير العدل الأسبق المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين أحمد سليمان 15 يوما على ذمة التحقيقات، بحسب ما أفادت به مصادر (روسيا اليوم).

ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما نسبت النيابة إلى سليمان نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.