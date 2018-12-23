استقبل الأمين العام للاتحاد البحريني إبراهيم البوعينين، وفدا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للتنسيق النهائي حول مشاركة نادي المحرق البحريني في الدوري السعودي للمحترفين الموسم القادم.وجرى خلال الاجتماع وضع اللمسات النهائية لمشاركة نادي المحرق البحريني في الدوري السعودي، بعد اعتماد ملف النادي المتكامل، تمهيدا لإرساله للجنة الاتحادات المحلية بالاتحاد الدولي، كونها الجهة المختصة بالاعتماد النهائي لملف مشاركة نادي المحرق في الدوري السعودي، بداية من الموسم الكروي القادم.الجدير بالذكر أن وفد الاتحاد الآسيوي ضم كلاً من مدير إدارة المسابقات، ومدير شؤون المسابقات للأندية، بحضور رئيس المسابقات في اتحاد الكرة البحريني.