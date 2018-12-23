نظم عدة مئات من اللبنانيين احتجاجاً بالعاصمة بيروت، اليوم (الأحد) على الأوضاع الاقتصادية والسياسية.واحتشد معظم المتظاهرين قرب مقر الحكومة، وكان بعضهم يرتدي سترات صفراء في محاكاة لاحتجاجات «السترات الصفراء» التي شهدتها فرنسا في الأسابيع القليلة الماضية.وشملت المطالب توفير رعاية طبية مجانية وخفض أسعار الغذاء وتقليص الضرائب.وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن بعض المحتجين خرجوا في وقت لاحق إلى شوارع بيروت، وأشعلوا النيران في صناديق قمامة على طريق رئيسي حيث وقع شجار بين المتظاهرين وجنود حاولوا فتح الطريق.ودعا بيان للجيش إلى «التظاهر السلمي وعدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة».