استدعت الخارجية السودانية اليوم (الأحد) السفير الكويتي لدى الخرطوم بسام محمد مبارك القنبدي، إثر اصدار الكويت تحذيراً لرعاياها من السفر إلى السودان، مع دعوة المقيمين فيه إلى مغادرته.وكانت سفارة الكويت لدى السودان دعت أمس (السبت) المواطنين الكويتيين المتواجدين حالياً في الأراضي السودانية إلى مغادرتها، حفاظاً على سلامتهم، منوهة في الوقت ذاته إلى عدم السفر إلى السودان في الوقت الراهن، وذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).وجاء ذلك عقب اندلاع احتجاجات شعبية في العاصمة وعدد من المدن السودانية، راح ضحيتها وفق أرقام رسمية ثمانية أشخاص، في حين تؤكد المعارضة أن عدد الضحايا بلغ 22 قتيلاً..