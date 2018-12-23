أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة عن انتهاء عملية فصل التوأم السيامي التنزاني«أنيشيا وملينيز» وتكللها بالنجاح ولله الحمد.وثمّن الدكتور عبدالله الربيعة هذه اللفتة الإنسانية الكريمة من القيادة الرشيدة التي دأبت على العمل الإنساني النبيل الذي عم أرجاء المعمورة.وقال: إن هذا البرنامج الإنساني خدم العديد من الدول في العالم، وسجلت المملكة اليوم بفضل الله نجاح العملية رقم 47 في برنامج فصل التوائم.ورفع أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على مايبذلونه من دعم مستمر ومشهود للقطاع الصحي في المملكة الأمر الذي جعلها في مصاف دول العالم المتقدمة بهذا الشأن، وعلى الرعاية السامية لبرنامج فصل التوائم.وعبرت والدة الطفلتين " أنيشيا وملينيز جونيسيا جوفيتوس عن امتنانها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على إتاحة الفرصة لتلقي ابنتيها العناية والاهتمام والرعاية، كما قدمت شكرها للدكتور عبد الله الربيعة وللفريق الطبي.وكانت العملية قد انطلقت اليوم الساعة الثامنة صباحاً واستغرقت 13 ساعة، ونفذت عبر تسع مراحل بقيادة الدكتور عبد الله الربيعة و33 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريضوقد تمت العملية إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بنقل الطفلتين من تنزانيا إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية و القيام بما يلزم لإتمام عملية الفصل.