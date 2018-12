معززاً شغله الشاغل بتطوير الإنسان والمكان، ومظهراً حمله همّ اللغة العربية كمسؤول ومثقف، أبدى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الأحد) امتعاضه من الشبان والشابات السعوديين الناطقين باللغات الغربية في أحاديثهم اليومية، ظناً منهم أن في ذلك تبيانا لثقافتهم وتقدمهم وتطورهم، مؤكداً أن ذلك يجعل منهم ناقصي ثقافة ووطنية وغيرة.وقال الأمير خالد الفيصل خلال احتفاء إمارة منطقة مكة المكرمة بيوم اللغة العربية: «لا تستطيعون أن تتخيلوا شعوري وأنا أسمع واحداً كلما أتحدث إليه يقول (OK) أو شابة تخرج في التلفزيون لتبرز ثقافتها وتقول:(I Didn’t mean that. I wish I saw you that Time. We Didn’t meet you before)، من قال إن هذا يجعلك أنتِ أو أنتَ مثقفا أو متقدما أو متطورا؟ بالعكس هذا يجعلك ناقص ثقافة، وناقص وطنية، وناقص غيرة».ولفت الأمير خالد الفيصل إلى فزعه من اللغة الجديدة في مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تستند إلى اللغة العربية بأي شكل من الأشكال. وزاد: «حروفها غربية من لغات غربية، الحرف عن كلمة، وسوف تتبلور هذه اللغة لتصبح لغة عالمية، وإذا حدث ذلك سوف نفقد شبابنا من الرجال والنساء، لأننا سنجدهم يتحدثون مع بعضهم بهذه اللغة».