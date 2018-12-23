كشف الفنان السعودي رامي عبدالله لـ«عكاظ» عن تعاونه في ألبومه الجديد مع الملحن عبدالرب إدريس والشاعر مبارك المترك، إضافة إلى عملين آخرين من كلمات الشاعر عمر النعيمي وألحان الفنان يزيد الخالد وعمل من كلمات وألحان ماجد البراهيم.

وأوضح رامي عبدالله إلى أنه عمد في ألبومه الجديد إلى التنويع بين الأغنية العريضة والكلاسيكية والشبابية، وأضاف:«من المتوقع أن يصدر الميني ألبوم الخاص بي من إنتاج شركة روتانا أواخر يناير القادم أو مطلع فبراير».

وحول عمله الأخير «صحوة» أكد الفنان رامي عبدالله أنه عمد إلى إطلاق ألبومه في يوم اللغة العربية لتميز العمل بأنه من اللغة العريضة والمكبلهه وأضاف: «أصداء صحوة كانت مرضية بالنسبة لي، الناس كانت تنتظر مثل هذه الأعمال، حقق العمل المكتوب من قبل الشاعر شاكر شكوري ومن ألحان الملحن جميل محمود أكثر من 10 آلاف مشاهدة على اليوتيوب في أول ساعة من نشره».