استقبل الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان بمقر رئيس الجمهورية بالعاصمة غروزني، المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد .ونقل سموه خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لفخامته، وتمنياتهما لجمهورية الشيشان حكومةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار.كما تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث المصالح المشتركة بينهما.وقد أقام فخامته مأدبة غداء على شرف سموه.من جهة أخرى استقبل دولة رئيس الحكومة بجمهورية الشيشان مسلم خوتشييف، المستشار بالديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد.وشرف سموه حفل العشاء الذي أقامه دولته بمقر إقامة فخامة الرئيس.حضر الاستقبالين المستشار بالأمانة العامة بمجلس الوزراء الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي.وكان الأمير تركي بن محمد بن فهد، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى جمهورية الشيشان.