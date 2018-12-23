فرضت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم بإلزام رئيس نادي النصر سعود السويلم بدفع غرامة مالية قدرها (20) ألف ريال بالإضافة لإيقافه مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يجوز له المشاركة فيها مع الفريق الأول بسبب تكرار المخالفة، وفقا لأحكام المادة (350) و المادة (650) وبالإضافة للمادة (140) من لائحة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة، وذلك بسبب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تضمنت إساءة إلى مسؤولي المباريات ولجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم.وأكدت لجنة الانضباط في بيان أصدرته اليوم (الأحد) أن القرار غير قابل للإستئناف وفقا للمادة (139) من اللائحة.