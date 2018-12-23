قضت محكمة مصرية في حكم نهائي جديد اليوم (الأحد) بالسجن 10 سنوات على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة محمد بديع في قضية تتصل بأحداث عنف جرت في محافظة بني سويف جنوب مصر، بحسب ما قال محاميه لفرانس برس.



وبهذا الحكم، يصل مجموع الأحكام النهائية التي صدرت في حق بديع إلى 85 عاما.



ولا يزال المرشد يحاكم في عدد من القضايا بينها محاكمات عسكرية.



وقال المحامي عبدالمنعم عبد المقصود إن "محكمة النقض خفّفت الحكم من السجن المؤبد (25 عاما)"، مضيفا أن "38 آخرين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن لمدة 3 أعوام بدلا من 15 عاما"، في القضية نفسها.



وكانت محكمة جنايات بني سويف قضت في سبتمبر 2017 بالسجن المؤبد لبديع و15 آخرين من قادة الجماعة، كما قضت بالسجن 15 عاما على 77 متهما في القضية التي ضمت 94 متهما، مثل منهم 39 شخصا بينهم المرشد.



وواجه المتهمون اتهامات بإشعال النيران عمدًا في قسم شرطة ومحكمة ومقر شهر عقاري في بني سويف يوم 14أغسطس 2013 تزامنا مع فض قوات الأمن اعتصام الإخوان بميدان رابعة العدوية في القاهرة .