أشادت النائبة بالبرلمان المصري غادة عجمي بفعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33» مشيرة إلى أن المهرجان يعكس التاريخ الثقافي والتراثي للمملكة العربية السعودية، مبينة أن القيادات السعودية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- وحتى يومنا هذا يولون اهتماماً كبيراً بالثقافة العربية الإسلامية.



وقالت عجمي لـ"عكاظ"، إنها زارت أجنحة المهرجان واطلعت على مايحويه من إرث تاريخي، لافتة إلى أن المهرجان أصبح علامة فارقة من علامات الأنشطة الثقافية على مستوى العالم العربي والعالمي، لما يتضمنه من أبعاد ثقافية وفكرية.



وأشارت النائبة غادة عجمي، إلى دعم المملكة للقضايا العربية والإسلامية، مشيدة بما تشهده المملكة من تطور وما تحقق للمرأة السعودية، مقترحة قنوات عربية مشتركة، وخصوصاً بين السعودية ومصر والإمارات، لدعم مسيرة الدول العربية في مجالات المعرفة والتطوير والمنجزات.