نوه فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بالجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خدمة للإسلام والمسلمين وما يجمع الكلمة ويوحد الصف.جاء ذلك في تصريح صحفي لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي اليوم في مقدمة وفد رفيع المستوى لزيارة المملكة، حيث كان في استقباله، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، و نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، وعدد من وكلاء الوزارة والمسؤولين، والقائم بالأعمال بسفارة جمهورية مصر المستشار محمد ضياء، ومندوب عن المراسم الملكية.وقال فضيلته:«إن المملكة العربية السعودية تحتضن البقاع المقدسة التي تهفو إليها النفوس، وهو ما يزيدنا محبة لها وتعلقاً بها»، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين المملكة ومصر.وقدم شيخ الأزهر الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفي مقدمتها الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، معرباً عن سعادته لتواجده في المملكة التي يعدها بلده الثاني.