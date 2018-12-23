أنهت لجنة المسؤولية الاجتماعية بتبوك مبادرتها المجتمعية (داعم) للفصل الدراسي الأول من خلال استهدافها 25 مدرسة للبنات تنوعت ما بين المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والتي أطلقتها اللجنة مع بداية الفصل الدراسي الأول لهذا العام.



وقال رئيس اللجنة محمد البلوي، إن عدد المستفيدات من المبادرة (2935) طالبة و (196) معلمة و (248) أما.



وهدفت المبادرة المجتمعية إلى تثقيف وتوجيه منسوبات المدارس من طالبات ومعلمات وأمهات الطالبات من خلال البرامج التي قدمتها عضوات اللجنة المدربتين إيمان عبد العزيز الفرشوطي وصقره مرزوق العنزي والتي كان من أهمها برامج "الذكاء الإلكتروني، السلوك الإيجابي في حياتنا، أنواع السلوك، نحو الإيجابية ننطلق، تعديل السلوك لدى الأطفال، وكيف تتعامل الأسرة مع الاختبارات، معادلات تربوية، أسرة مستقرة، وأخيرا برنامج صنع بحب".



يذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار عدد من المبادرات المجتمعية التي تقدمها لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة بتبوك ضمن الشراكات الاجتماعية مع عدد من الجهات بتبوك.