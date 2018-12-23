أبدت منظمة اليونيسف اليوم (الأحد) عن ارتياحها بالخدمات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية للنازحين في مخيمات مديرية الخوخة وذالك خلال زيارة قام بها منسق التغذية في المنظمة وائل الحاج ومختص الطورئ راوية الطويل تفقدوا خلالها حجم الخدمات التي يقدمها مركز الملك سلمان لانقاذ نازحي الحديدة في مديرية الخوخة.واستعرض وفد اليونيسف مشاريع مركز الملك سلمان في مديرية الخوخة واهمها مشروعي العيادات الطبية التغذوية الطارئة والمياه والاصحاح البيئي في مخيمات الجشة وبني جابر للنازحين بالخوخة.واستمع الوفد على شرح مفصل من قبل مدير مشاريع المركز بالخوخة عمر الهدار ومدير العيادات الدكتور رفعت هيج استعرضوا فيها أهمية دور المشاريع في إنقاذ حياة النازحين وخصوصا المرضى منهم والذي كان لمشروع العيادات الطبية الطارئة الدور الكبير في معالجتهم وتقديم الخدمات العلاجية لهم إضافة إلى دور المياه والاصحاح البيئي في تعزيز سبل العيش في المخيمات.