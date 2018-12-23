اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن على «الحليف أن يكون محط ثقة» وذلك في تعليقه اليوم (الأحد) من تشاد على الانسحاب الأمريكي من سورية، قائلاً إنه يأسف «بشدة للقرار».وأضاف ماكرون أنه يُنتظر من «الحليف أن يكون محل ثقة وأن ينسق مع حلفائه الآخرين».وأشاد أيضا بوزير الدفاع جيم ماتيس الذي استقال بعد قرار الرئيس دونالد ترمب سحب كل الجنود الأمريكيين من سورية.وقال ماكرون: «أريد أن أشيد بالجنرال ماتيس وبالأقوال التي رافقت قراره، وشهدنا قبل عام على قدرته أن يكون محاوراً موثوقاً»، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التشادي إدريس ديبي.وتابع ماكرون: «أن تكون حليفاً يعني أن تقاتلا كتفاً إلى كتف»، مؤكداً أن هذا ما فعلته فرنسا في قتالها إلى جانب تشاد ضدّ الجماعات المتطرفة في صحراء الساحل.