تعرض منزل البرازيلي لاعب فريق باريس سان جرمان تياغو سيلفا للسرقة أمس (السبت) أثناء مشاركته مع فريقه في مباراة ضد نانت ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس اليوم (الأحد).وأوضح المصدر أن قيمة المسروقات تقدر بمئات الآلاف من اليورو، وأن الأجهزة المختصة لاسيما الشرطة القضائية، تتولى التحقيق بالحادث.ونشرت صحيفة "ليكيب" الرياضية أن قيمة المسروقات "تقدر بمليون يورو"، مشيرة الى أنه تم الإبلاغ عن تعرض منزل قلب الدفاع البالغ 34 عاما للسرقة قرابة الساعة الثانية فجر الأحد، بعد مشاركته بفوز فريقه على ضيفه نانت 1-0 في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري.وأوضحت أن اللص أو اللصوص "دخلوا عبر السقف" إلى منزل قائد الفريق في الدائرة السادسة عشرة الراقية في العاصمة الفرنسية، مشيرة الى أن المنزل يقع في حي "يقطنه العديد من الشخصيات".