رعى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) حفل تخريج الدفعة 95 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية وذلك بمقر الكلية في الرياض.ولدى وصول ولي العهد يرافقه نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز وأمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، كان في استقبال ولي العهد، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي و قائد القوات الجوية الفريق طيار ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار ركن خالد اللعبون.وفور وصول ولي العهد عزف السلام الملكي.عقب ذلك بدئ حفل التخريج بتلاوة آيات من القرآن الكريم.ونوه قائد الكلية في كلمته خلال الحفل بمضي وإخلاص وثبات القوات الجوية وبقية أفرع القوات المسلحة بقدرات عالية على المؤامة بين المهام الأساسية ومواكبة التطوير والتحديث وفق خطط بناءة وبدعم سخي من القيادة الرشيدة.وقال:«ها هي كوكبة من أبناء هذا الوطن المعطاء تتشرف في هذا اليوم بالانضمام لمواكبة المجد والإباء متسلحين بالعلم والإيمان عاقدين العزم باذلين الغالي والنفيس في سبيل الذود عن الدين والملك والوطن، يشاركهم فرحتهم هذا اليوم إخوة أشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، ودولة الكويت، بعد سنوات أمضوها في التحصيل والدراسة».وسأل في ختام كلمته الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويسدد خطاهما ويوفقهما، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان.عقب ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها الخريج فيصل بن صالح عسيري، ثمن فيها تشريف ورعاية ولي العهد لحفل تخريج الدورة الدفعة الخامسة والتسعين، واصفاً هذا اليوم بأنه يوم من أيام العطاء المجيد لكلية الملك فيصل الجوية.وأعرب عن الشكر والتقدير للكلية قيادة ومنسوبين لما بذلوه من جهد في سبيل تأهيل الخريجين وتعليمهم وتدريبهم، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يديم على بلادنا السلام والرخاء.إثر ذلك جرى العرض العسكري لطلبة الكلية، وتسليم راية الكلية، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج، وسلم ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة كما سلم الشهادات للخريجين من الدول الشقيقة.بعد ذلك تسلم الأمير محمد بن سلمان هدية تذكارية بهذه المناسبة.ثم قلد الخريجون بعضهم بعضاً رتبهم الجديدة.عقب ذلك شاهد ولي العهد والحضور عرضا جويا لطائرات الصقور السعودية لإبراز قوة وكفاءة وجاهزية الطيار السعودي وحسن التدريب والإتقان في العمل.ثم عزف السلام الملكي، والتقطت الصور التذكارية لسمو ولي العهد مع الطلبة الخريجين.حضر الحفل الأمير محمد بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سعود بن محمد، والأمير نواف بن سعد بن عبدالله، والأمير فهد بن خالد بن عبدالله، والأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير عبدالحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد، والأمير سعود بن منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن فهد بن جلوي، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن سعود، والأمير بندر بن فيصل بن جلوي، والأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن تركي بن جلوي، والأمير خالد بن سعود العبدالله الفيصل، والمستشار بالديوان الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن عبدالله بن جلوي، والأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن جلوي بن مساعد، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز.كما حضر الحفل مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش، وقائد القوات المشتركة الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، وكبار المسؤولين والملحقون العسكريون لدى المملكة وأولياء أمور الطلبة.