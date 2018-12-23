استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بمكة المكرمة اليوم (الأحد)، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بجمهورية الصومال شيخ نور محمد حسن والوزير المفوض لشؤون الحج والعمرة بجمهورية النيجر جبريل بوكاري والوفود المرافقة لهما -كلٌا على حدة- بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين بالوزارة.وجرى خلال اللقاءين بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1440، وذلك في ظل الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وتنفيذ خطط الوزارة وتفعيلها للخدمات التقنية لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بما يكفل لهم أداء مناسك الحج في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.من جهته عبر وزير الحج والعمرة عن بالغ شكره وتقديره للوزيرين، لما قدماه من تعاون تجاه ترتيبات حجاج بلديهما، وتنفيذ برامج التوعية للحجاج قبل مجيئهم المملكة، بما يكفل- بمشيئة الله - تقديم أفضل الخدمات لهم، وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.من جانبه ثمن وزير الأوقاف والشؤون الدينية بجمهورية الصومال الجهود التي تبذلها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين لتوفير أقصى درجات التيسير على الحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم في راحة وطمأنينة، مشيداً بالتطور الكبير في خدمات وزارة الحج والعمرة وبرامجها الإلكترونية.كما أعرب الوزير المفوض لشؤون الحج والعمرة بجمهورية النيجر عن سعادته والوفد المرافق له بتواجدهم في أرض الحرمين الشريفين، وما لمسوه من حسن استقبال واهتمام من قبل المسؤولين في وزارة الحج والعمرة.وقال: «إن العالم الإسلامي أجمع يدين بالشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد على ما يقدمانه من عناية واهتمام بضيوف بيت الله الحرام القادمين من مختلف أنحاء العالم».