زار مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم بيت الجوف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية 33».



وكان في استقبال الدكتور البراهيم رئيس وفد إمارة منطقة الجوف الدكتور نواف الذويبان الخالدي ورؤساء اللجان العاملة في الوفد، وتجول خلال زيارته في بيت الجوف، واطلع على محتويات البيت، واستمع إلى شرح من رئيس الوفد عن بيت الجوف ومشاركة وفد الجوف في الجنادرية وما ينقلونه من إرثٍ تاريخي يصب في عمق التاريخ.

وأشاد مدير جامعة حائل بالجهود المبذولة في بناء مبنى بيت الجوف وما يحتويه، معتبراً أن بيت الجوف من أفضل البيوت التي زارها خلال تجوله في الجنادرية؛ نظراً لما يحتويه البيت من تنوع في الموروث والعروض والفعاليات كذلك التصميم المعماري والذي يمزج مابين عراقة الماضي وأصالة الحاضر.

يذكر أن بيت الجوف استقبل العديد من الزوار وحصد الكثير من الإشادات من المسؤولين والزوار على التنظيم والعمل المؤسسي، معتبرين بأن مشاركة الجوف هذا العام أضفت رداء من التميز والنجاح للجنادرية.