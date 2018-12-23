افتتح محافظ محافظة شبوة محمد عديو اليوم (الأحد)، أول محطة أوكسجين طبية بالمحافظة بمدينة عتق، بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبإشراف منظمة الصحة العالمية بتكلفة بلغت 95 ألف دولار.ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أكد المحافظ بن عديو أهمية هذا المشروع الطبي والذي سيسهم في إمداد المستشفيات بأسطوانات الأوكسجين، مثمنا دعم مركز الملك سلمان في هذا المشروع الطبي.وزار المحافظ مستشفى عتق العام، واستمع من مدير عام المستشفى الدكتور رامي لملس إلى شرح عن المستشفى والخدمات الطبية، والتحديات التي تواجهه، مؤكدا حرص السلطة المحلية على معالجة المشكلات وتوفير ما يحتاجه من مستلزمات.